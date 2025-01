Der Goldpreis hat im vergangenen Jahr eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Im Januar 2024 lag der Preis für eine Feinunze Gold bei rund 1.870 US-Dollar . Im Januar 2025 stieg der Preis auf rund 2.748 US-Dollar pro Feinunze, was einem Anstieg von rund 47 Prozent entspricht. Wer diese Chance nutzen und Gold gewinnbringend verkaufen möchte, steht vor der Frage: Wie gehe ich am besten vor? Hier die besten Tipps.

Gold war nicht immer so teuer

Gold ist nicht immer in kurzer Zeit so stark im Wert gestiegen, weiß "Finanztip"-Expertin Nadine Graf. Kurzfristige Preisspitzen bedeuten nicht, dass Gold langfristig eine hohe Rendite abwirft, so Graf. Tatsächlich brachte Gold seit Anfang 1975 nur etwa halb so viel Rendite wie weltweit gestreute Aktien und schwankte in der Vergangenheit stärker als ein Investment in einen ETF auf den Weltaktienindex MSCI World (mehr zum Thema ETF und Fonds lesen Sie hier).