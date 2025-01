Gibt es Kritik am Konzept?

Das Konzept der Ewigen Rente hat zwar eine elegante Einfachheit, stößt in der Realität jedoch auf einige Kritikpunkte, da die zugrunde liegenden Annahmen oft schwer umzusetzen sind.

Ist die Ewige Rente wie Ihre Altersrente?

Die Antwort ist: Jein. Ihre Altersrente basiert auf Ihren Beiträgen, die Sie zum Beispiel in eine gesetzliche oder private Rentenversicherung eingezahlt haben. Sie hat de facto eine begrenzte Laufzeit, nämlich so lange, wie Sie (oder in manchen Fällen Ihre Hinterbliebenen) leben. Die ewige Rente hingegen ist zeitlich unbegrenzt und setzt voraus, dass das angelegte Kapital nie aufgebraucht wird.