Gold-Fans schwören auf das Edelmetall. Richtig ist: Gold hat in diesem Jahr eine Rallye hingelegt – und ist, gemessen in US-Dollar , um gut 29 Prozent gestiegen. Richtig ist auch, dass Gold weltweit als Inflationsschutz angesehen wird. Und richtig ist ebenso, dass beim Verkauf von physischem Gold keine Abgeltungssteuer anfällt, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Haltedauer mehr als ein Jahr beträgt.

Realitätscheck

Überprüfen wir die These und vergleichen wir fairerweise eine Anlage in Gold mit einer eher "langweiligen" Anlage in ETFs , um nicht den Eindruck zu erwecken, wir würden aus über 50.000 börsennotierten Unternehmen die weltweit besten Aktien wie Nvidia oder Alphabet (Ex Google) herauspicken.

Vergleichen wir ein Investment in Gold mit dem börsengehandelten Indexfonds MSCI-World-ETF, der rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern enthält und das durchschnittliche Wachstum dieser Unternehmen über einen Zeitraum von 50 Jahren abbildet – und gehen 50 Jahre zurück in die Vergangenheit.

Zurück ins Jahr 1974

Der Goldpreis stand Anfang des Jahres 1974 für eine Feinunze bei 116 Dollar, der Höchstkurs lag bei 195 Dollar, im Mittel also bei etwa 155 Dollar. Man konnte also in dem Jahr, in dem Abba mit seinem Eurovision-Song-Contest-Hit "Waterloo" vier Wochen auf Platz 1 der deutschen Singlecharts stand, ein Kilogramm Gold für 4.983 Dollar kaufen. Der MSCI-World-Index stand im selben Jahr bei 78,24 Punkten (ausgehend vom Start mit 100 Punkten am 31.12.1969).