Eine Katastrophe für Hedgefonds, ein unverhoffter Geldsegen für gewiefte Investoren: t-online erklärt, was sich hinter dem Phänomen Short Squeeze verbirgt und wie Sie davon profitieren können.

Kleinanleger witterten Anfang 2021 das schnelle Geld: Ein sogenannter Short Squeeze der Gamestop-Aktie sollte den Kurspreis in ungeahnte Höhen treiben, während die Hedgefonds-Manager die Zeche zahlten.

Von einem Kursanstieg auf mehr als 1.000 US-Dollar träumten viele Kleinanleger auf der Plattform Reddit – dabei war eine Aktie im Sommer des vergangenen Jahres noch weniger als 5 Dollar wert gewesen. Wie das möglich ist und was genau ein Short Squeeze ist, erfahren Sie hier.

Was ist ein Short Squeeze?

Ein Short Squeeze ist ein Ausnahmezustand an der Börse, bei dem der Kurs einer Aktie binnen kurzer Zeit extrem steigt. Möglich ist das bei Aktien, bei denen Shortseller zuvor im großen Stil mithilfe von Leerverkäufen auf fallende Kurse spekuliert haben.

Erkennen genügend Anleger und Investoren, dass es eine große Zahl an Short-Positionen gibt, die Aktie also geshortet ist, können sie durch den gezielten Kauf der Aktie ihren Preis in die Höhe treiben. Auf diese können sie die Leerverkäufer dazu zwingen, ihre Wetten auf den Kurssturz zurückziehen, um kein Geld zu verlieren. Im Deutschen spricht man in Fachkreisen auch davon, dass die Shortseller ihre Leerverkäufe "glattziehen" müssen.

Die Folge: Um mit ihrer Spekulation nicht ins Minus zu rutschen, müssen die Leerverkäufer, die zuvor noch auf den Fall der Aktie gesetzt hatten, ihrerseits weitere Wertpapiere des Unternehmens kaufen. Das wiederum treibt den Preis weiter in die Höhe, sodass die Investoren, die den Short Squeeze herbeigeführt haben, Kasse machen.

Umgekehrt ist der Short Squeeze für die Shortseller ein Albtraum-Szenario. Die Investoren, die ihr Geld auf fallende Kurse gesetzt haben, werden von den steigenden Kursen regelrecht aus ihrer Position herausgedrängt. Das kann zu großen Verlusten führen.

Wie funktioniert ein Short Squeeze?

Ein Short-Squeeze ist mit einem plötzlichen Kursanstieg verbunden, von dem ein Großteil der Shortseller einer Aktie regelrecht überwältigt werden. Hinzu kommen kann eine Knappheit an Aktien, etwa wenn mehr Aktien geshortet wurden als frei verfügbar sind.

Steigen die Kurse, wird es für Short Seller schwieriger, ihre Position zu halten. Denn neben dem margin deposit – einer Art Pfand, den Investoren bei der Eröffnung einer Short Position hinterlegen müssen – verlangen die Broker bei steigenden Kursen eine immer höhere finanzielle Sicherheit. So gilt: Anders als beim regulären Aktienkauf, dem Spekulieren auf steigende Kurse, ist der Verlust beim Shorten einer Aktie unbegrenzt.

Je mehr der Preis also steigt, desto mehr Sicherheiten verlangt der Broker vom Short Seller. Denn mit dem steigenden Kurs, wächst auch die Gefahr, dass der Shortseller nicht mehr die finanziellen Mittel hat, um die Aktien am Ende auch tatsächlich zurückzukaufen.

Was ist ein Margin Call?

Ein sogenannter margin call ist ein Warnzeichen an den Investor, dass er eine bestimmte Summe an Geld zusätzlich als Sicherheit hinterlegen muss. Sobald die bisher hinterlegten Sicherheiten nicht mehr ausreichen, gibt der Broker einen den Margin Call ab.

Besonders häufig und im großen Stil shorten Hedgefonds Aktien. Ein unerwarteter margin call kann sie durchaus an ihre Grenzen bringen. So etwa im Falle Gamestop: Einer der größten Shortseller der Aktie, der Hedgefonds Melvin Capital, benötigte mitten in der Kursrally eine Finanzspritze von fast 3 Milliarden Dollar, um liquide zu bleiben.

Schafft es ein Hedgefonds nicht, nach dem Margin Call weitere finanzielle Mittel als Sicherheit zu hinterlegen, schließt der Broker die Position. Das bedeutet, er kauft die geliehenen Aktien zurück – egal zu welchem Preis. Die Folge für den Hedgefonds: er muss die laufenden Verluste realisieren.

Was passiert, wenn Positionen geschlossen werden?