Jede digitale Zahlung hinterlässt Spuren – Kunden drohen so gläsern zu werden. Die Kryptowährung Monero schützt beim Zahlen dagegen die Privatsphäre. t-online erklärt die Hintergründe.

Was vielen Menschen nicht bewusst ist: Immer, wenn wir unser Geld ausgeben, hinterlassen wir Spuren. Wer besonders viel im Netz einkauft oder in Zeiten der Corona-Krise das kontaktlose Zahlen für sich entdeckt hat, gibt Banken, Kreditkarteninstituten, aber auch Drittanbietern umfassende Einblicke in die eigenen Kaufgewohnheiten.