Wohnrecht können Sie nicht vererben

Lassen Sie den Vertrag über das Wohnrecht notariell beglaubigen, veranlasst der Notar in der Regel auch den Grundbucheintrag. Das Wohnrecht wird dann als sogenannte beschränkt persönliche Dienstbarkeit in Abteilung II des Grundbuchs unter dem Punkt "Lasten und Beschränkungen" vermerkt. Lesen Sie hier, was sonst noch in einem Grundbucheintrag steht und was er kostet.