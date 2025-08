Eine Gas-Brennwertheizung in Kombination mit einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung mag in der Anschaffung zwar günstiger sein als eine reine Wärmepumpe. Es ist jedoch zu beachten, dass der Einbau reiner Öl- oder Gasheizungen in Neubauten seit 2024 nicht mehr zulässig ist. Darüber hinaus greift für neue Heizungen in Bestandsgebäuden spätestens ab Mitte 2028 die Pflicht zur Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energien.