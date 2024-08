Knapp 50 Prozent beträgt die Quote von Wohneigentum in Deutschland. Wollen Sie Eigentumswohnungen verkaufen, sind einige Regeln zu beachten. Ohne eine Teilungserklärung ist es zum Beispiel nicht möglich, ein Mehrfamilienhaus oder ein Reihenhaus-Ensemble in mehrere Einheiten aufzuteilen. Was Sie dabei beachten müssen, erfahren Sie hier.