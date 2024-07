Als Eigentümer einer Immobilie möchten Sie wahrscheinlich bis an Ihr Lebensende darin wohnen bleiben. Wie Sie das ohne Probleme hinbekommen.

Wohnrecht vs. Wohnungsrecht

Für das Wohnungsrecht muss ein notariell beurkundeter Vertrag vorliegen. In der Regel ist er mit einem Schenkungs- oder Kaufvertrag kombiniert. Ein Eintrag ins Grundbuch ist dabei obligatorisch. Damit dürfen Sie auch bei einem Verkauf weiterhin in Ihrem Haus wohnen bleiben. Lesen Sie hier, was Sie ein Eintrag ins Grundbuch kostet.