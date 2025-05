Das passiert mit Ihrem Erbe, wenn Sie kein Testament schreiben

Wie das Erbe geregelt wird, ist in Deutschland klar vorgeschrieben. Dabei kann es jedoch kompliziert werden. t-online erklärt, was Sie rund ums Erben, Testament und den Nachlass wissen sollten.

Brauche ich ein Testament?

Ein Testament bietet sich an, wenn Sie die Erbfolge selbst regeln möchten. Doch beachten Sie: Es gibt auch einen Pflichtteil , an dem Sie nicht vorbeikommen. Mehr zum Pflichtteil lesen Sie hier.

Muss ein Testament immer handschriftlich verfasst sein?

Was bringt ein Berliner Testament?

Wie sieht die gesetzliche Erbfolge aus?

Das heißt also: Die Abkömmlinge, sprich die direkten Nachkommen, also Kinder und Enkel, stehen in der gesetzlichen Erbfolge ganz vorne. Danach erst kommen Eltern, Geschwister, Nichten oder Neffen. In der nächsten Stufe erben erst Großeltern, Tanten, Onkel oder Cousins. Diese verschiedenen Stufen nennt man auch Ordnungen.