Welche Förderungen für den Hauskauf gibt es?

Wichtig zu wissen: Die Zinskonditionen orientieren sich auch bei Förderkrediten am Kapitalmarkt und werden laufend angepasst. Welchen Zins Ihnen die KfW gewährt, wird am Tag der Zusage festgelegt. Dieser Zinssatz gilt dann für die Dauer der gesamten Zinsbindungsfrist. Details zu den Konditionen finden Sie auf der Webseite der KfW.

Als "Klimafreundliches Wohngebäude" gilt eine Immobilie, die die Effizienzhaus-Stufe 40 erreicht, in ihrem Lebenszyklus so wenig CO2 ausstößt, dass die Anforderung an Treibhausgasemissionen des "Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus" erfüllt und die nicht mit Öl, Gas oder Biomasse beheizt wird.