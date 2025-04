Ein Vorhaben im Koalitionsvertrag könnte Hausbesitzer spürbar belasten: Worum es genau geht und wer von den Plänen am stärksten betroffen wäre.

Eine Elementarschadenversicherung schützt Hausbesitzer vor den finanziellen Folgen von Naturereignissen wie Überschwemmungen, Erdrutschen, Schneedruck, Erdbeben , Lawinen oder Vulkanausbrüchen. Sie ist nicht automatisch in der normalen Wohngebäudeversicherung enthalten und muss zusätzlich abgeschlossen werden. Besonders wichtig ist sie in Regionen mit hohem Risiko für Hochwasser oder andere Naturgefahren – dort kann sie existenzbedrohende Schäden abdecken, etwa nach Starkregen oder Flutereignissen. Mehr zur Versicherung gegen Elementarschäden lesen Sie hier.

Der Plan, die Elementarschadenversicherung zur Pflicht zu machen, stößt bei Interessenvertretern jedoch auf Widerstand. Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbands Haus & Grund, sagte der "Bild": "Zwar empfehlen wir Eigentümern, eine Versicherung gegen Naturgewalten abzuschließen. Die Pflicht dazu lehnen wir aber klar ab. Das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Eigentum."

Tatsächlich ist laut aktuellen Zahlen nur rund jedes zweite Wohngebäude in Deutschland gegen Naturgefahren wie Hochwasser, Erdrutsche oder Lawinen versichert. Das liegt mitunter an den Kosten. "In den Hochrisikogebieten, wie zum Beispiel dem Ahrtal, könnte eine Elementarschadenversicherung für die Anwohner unbezahlbar werden", warnt Warnecke.