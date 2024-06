Auch Häuser mit Standort in der Starkregengefährdungsklasse 3 , also mit Lage im Tal oder in der Nähe eines Bachs, können von Versicherern abgelehnt oder nur unter hohen Beiträgen versichert werden.

Wäre eine Versicherungspflicht also doch sinnvoll?

Vor diesem Hintergrund wird in regelmäßigen Zeitabständen immer wieder diskutiert, ob eine verpflichtende Elementarschutzversicherung für Wohneigentümer sinnvoll wäre. Doch der Blick in die Schweiz, in der es eine Pflichtversicherung gibt, zeigt: Dadurch würden die Beiträge in gefährdeten Gebieten sinken, in den anderen jedoch steigen.