In welchen Fällen die Privathaftpflichtversicherung zahlt

Schlüssel zur Mietwohnung verloren? Als Fußgänger einem Fahrradfahrer in die Quere gekommen, der daraufhin gestürzt ist und sich verletzt hat? Dann kann die Privathaftpflichtversicherung wichtig werden. Die Versicherung übernimmt Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die Dritten durch eigene fahrlässige Handlungen entstehen.

Der Versicherer zahlt in der Regel auch für Schäden im Ehrenamt. "Gleiches gilt für Schäden durch unabsichtliche Übertragung eines Computervirus", sagt Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale NRW. Weil die zahlreichen Tarife verschiedener Anbieter insbesondere in den Details unterschiedlich ausgestaltet sein können, sollte man sich vor dem Abschluss genau mit den Inhalten befassen. Denn für verschiedene Versicherte können unterschiedliche Absicherungen wertvoll sein.

Welche Deckungssumme sinnvoll ist

Die Deckungssumme der Privathaftpflichtversicherung sollte pauschal mindestens zehn Millionen Euro – besser mehr – betragen. Das ist laut Weidenbach die Schadensumme, die der Versicherer dann pro Schaden maximal übernimmt. Was zunächst einmal viel klingt, kann im Ernstfall schnell erreicht sein, wenn zum Beispiel eine oder mehrere Personen zu Schaden kommen, die etwa nach einem Unfall nicht mehr arbeitsfähig sind.

Welche weiteren Kriterien beim Abschluss wichtig sind

Beim Abschluss der Police sollte man darauf achten, dass eine sogenannte Forderungsausfalldeckung enthalten ist. Diese Deckung schützt, wenn man selbst von jemandem geschädigt wird, der weder eine eigene Privathaftpflichtversicherung hat, noch dazu in der Lage ist, aus dem eigenen Geldbeutel zu zahlen.

Für Mieter ist außerdem die Mitversicherung von Mietschäden sinnvoll. "Schäden, die in gemieteten Wohnungen oder Häusern oder an gemieteten beweglichen Dingen entstehen, sollten daher ebenfalls mit mindestens einer Million Euro mitversichert sein", sagt Julia Alice Böhne.

Schlüsselverlust absichern

Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, sollte darauf achten, dass der Schlüsselverlust mitversichert ist. "Denn es kann sehr teuer werden, wenn wegen des Verlusts die Schließanlage des gesamten Hauses getauscht werden muss", sagt Elke Weidenbach.

Was im Fall eines Haftpflichtschadens wichtig ist

Anschließend den Schaden unverzüglich dem Versicherer melden. "Am besten ruft man zunächst die Schadenabteilung an und meldet den Schaden nach dem Gespräch noch einmal schriftlich mithilfe des übersandten Meldebogens", so Julia Alice Böhne.