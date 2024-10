Diese Versicherungen sollten Sie haben

Die Privathaftpflicht deckt Personen-, Sach- und Vermögensschäden ab, die im täglichen Leben entstehen können und ist besonders wichtig, da die gesetzliche Haftung in Deutschland unbegrenzt ist. Experten raten dazu, dass die Privathaftpflicht Schäden bis zu einer Höhe von 50 Millionen Euro abdecken sollte, davon sollten Personenschäden bis 10 Millionen Euro versichert sein.

Ein plötzlicher Ausfall des Einkommens durch Unfall oder Krankheit kann zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten führen, insbesondere wenn laufende Verpflichtungen wie Kredite oder Versicherungsbeiträge weiterhin bedient werden müssen. Die gesetzliche Erwerbsminderungsrente, die bei Arbeitsunfähigkeit aus gesundheitlichen Gründen gezahlt wird, reicht in der Regel nicht aus, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten.

Eine private Berufsunfähigkeitsversicherung kann die finanzielle Lücke schließen. Sie zahlt eine vereinbarte monatliche Rente , wenn der Versicherte seinen zuletzt ausgeübten Beruf aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht mehr ausüben kann. Das Versicherungsvertragsgesetz regelt in § 172 die Verpflichtung des Versicherers, bei einer nach Versicherungsbeginn eingetretenen Berufsunfähigkeit die vereinbarten Leistungen zu erbringen.

Die Berufsunfähigkeitsrente wird in der Regel bis zum Ende der festgestellten Berufsunfähigkeit oder bis zum Ablauf der Vertragslaufzeit gezahlt, die üblicherweise mit dem Eintritt in die gesetzliche Rente endet.

Im Schadensfall ersetzt die Versicherung den Neuwert der beschädigten oder gestohlenen Gegenstände. Versichert sind in der Regel alle beweglichen Gegenstände in der Wohnung, also Möbel, Elektrogeräte, Kleidung und Wertsachen.