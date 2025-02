Für das erste Jahr im Heim lag die Eigenbeteiligung demnach Anfang 2025 im Bundesdurchschnitt bei 2.984 Euro – das sind rund 300 Euro mehr als im Vorjahr. Regional unterscheidet sich die Eigenbeteiligung um mehrere Hundert Euro: Am meisten zahlen Betroffene in Bremen (3.456 Euro), am wenigsten in Sachsen-Anhalt (2.443 Euro). Eine Übersicht über alle Bundesländer finden Sie hier.