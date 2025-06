Aktualisiert am 21.06.2025 - 10:20 Uhr

Rund 14,6 Milliarden Euro beträgt das Defizit der gesetzlichen Krankenkassen im Vorjahr. Die Folge: Steigende Beiträge. Auch im Juli ziehen sechs Kassen an.

Die gesetzlichen Krankenkassen mit ihren gut 74 Millionen Versicherten sehen nach tiefroten Zahlen 2024 eine weiterhin angespannte Finanzlage. Nach deutlichen Anhebungen der Zusatzbeiträge auf breiter Front zu Jahresbeginn haben für Anfang Juli sechs Kassen Erhöhungen beantragt, wie die Chefin des Spitzenverbands, Doris Pfeiffer, sagte. Bis Mai habe es bereits acht weitere Anhebungen gegeben. Auch der Pflegeversicherung droht in diesem Jahr nochmals ein kleines Defizit.

Kritik an teuren Verwaltungsstrukturen

Wegen der Misswirtschaft hatten die Kassen zuletzt harte Kritik einstecken müssen – vor allem wegen ineffizienter Verwaltungsstrukturen bei Kassen wie TK, DAK, Barmer & Co. So beliefen sich die Verwaltungskosten der Gesetzlichen allein 2023 auf rund 12,6 Milliarden Euro, was 4,3 Prozent der Gesamtausgaben entspricht. Im Klartext: Fast jeder zwanzigste Beitrags-Euro versickert auf Verwaltungsfluren.