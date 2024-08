Aktualisiert am 31.08.2024 - 16:26 Uhr

Denn nicht nur klettern die Kosten für Medikamente, Behandlungen, Pflege und Energie. Die Regierung will auch die Kliniken und Versorgung besser aufstellen. Das soll für Einsparungen sorgen, kostet aber erst einmal Geld. Und dieses soll nach Aussagen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch von den Versicherten kommen:

"Jetzt ist die Phase, in der wir Geld in die Hand nehmen müssen, auch das der Beitragszahler", sagte er dem Magazin "Stern". Nur so gelinge die Strukturreformen, die "langfristig die Kostenentwicklung dämpfen und das System besser mache". Er wolle das System jetzt "nicht kaputtsparen", sondern "wir brauchen diese Investitionen".