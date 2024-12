Eine Risikolebensversicherung ist in vielen Fällen eine sinnvolle Ergänzung der Vorsorge, um Hinterbliebene im Falle des eigenen Todes abzusichern. Gerade wenn in einer Partnerschaft nur eine Person das Haushaltseinkommen erwirtschaftet, kann der Abschluss einer solchen Versicherung helfen, das Risiko finanzieller Engpässe zu minimieren.

Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, eine Risikolebensversicherung abzuschließen, für den kann sich der Abschluss noch in diesem Jahr lohnen, so die Verbraucherorganisation Geld und Verbrauch. Der Grund: "Bei vielen Versicherern wird man versicherungstechnisch bereits am 1. Januar ein Jahr älter, egal, ob man erst im Mai oder September Geburtstag hat", so GVI-Vorstand Jürgen Buck.