Häufiger Fehler bei der Basisrente

Viele Steuerpflichtige setzen auf das sogenannte vereinfachte Bescheinigungsverfahren. Dabei übermitteln Versicherer automatisch die relevanten Daten an das Finanzamt – vorausgesetzt, der oder die Versicherte hat der Übermittlung zugestimmt und seine Steuernummer beim Anbieter hinterlegt. Doch auch in diesem Fall muss die passende Anlage ausgefüllt und mit der Steuererklärung eingereicht werden.

Für Riester-Verträge ist das die Anlage AV, durch die der Sonderausgabenabzug für alle gemeldeten Verträge beantragt wird. Lesen Sie hier mehr dazu, wie Sie die Riester-Rente richtig in der Steuererklärung eintragen.

Ein weiterer häufiger Fehler betrifft die Anlage Vorsorgeaufwand – speziell die Kombination von Basisrente (Rürup-Rente) mit einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung. Viele Versicherte tragen den Jahresbeitrag fälschlicherweise in Zeile 45 ein – dort gehören jedoch nur Beiträge zu selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherungen hin. Wurde die Berufsunfähigkeitsversicherung mit der Basisrente kombiniert, muss der Gesamtbeitrag dagegen in Zeile 8 angegeben werden. Ein vermeintlich kleiner Fehler mit großer Wirkung.

Betriebliche Altersvorsorge: Kein Eintrag nötig

Wer über den Arbeitgeber in eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) einzahlt, muss diese Beiträge nicht in der Steuererklärung angeben – sie werden automatisch über die Gehaltsabrechnung berücksichtigt.

Beiträge zur Direktversicherung sind bis zu acht Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung steuerfrei – das sind 2025 maximal 7.728 Euro jährlich. Sozialversicherungsfrei sind bis zu vier Prozent, 2025 also 3.864 Euro im Jahr. Lesen Sie hier, wie die Direktversicherung genau funktioniert.

Bei anderen bAV-Formen wie Direktzusage oder Unterstützungskasse bleiben die Beiträge in voller Höhe steuerfrei. Und wenn der Arbeitgeber die Beiträge übernimmt, fallen auch keine Sozialabgaben an.

"Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) bietet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erhebliche Vorteile: Sie ermöglicht Steuer- und Sozialabgabenersparnisse sowie oft zusätzliche Arbeitgeberzuschüsse, was sie zu einer attraktiven Option für eine umfassende und breit aufgestellte Vorsorge macht", sagt Ralf Raube, Vorstand im Bereich betriebliche Vorsorge bei MLP.

Weitere Versicherungsbeiträge: Was Sie wo absetzen können

Auch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge lassen sich in der Anlage Vorsorgeaufwand geltend machen – in den Zeilen 11 bis 42. Diese Beiträge können in unbegrenzter Höhe als Sonderausgaben angesetzt werden, sofern sie zur Basisabsicherung gehören.