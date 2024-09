Die Verrentung der Lebensversicherung ist zudem für all jene eine Option, die ein großes Sicherheitsbedürfnis haben. Wer seine Altersvorsorge aufbessern will, aber die Schwankungen am Aktienmarkt nervlich nicht aushalten würde, sollte lieber auf Rendite verzichten und sich so die Garantie einer regelmäßigen Zahlung im Alter erkaufen. Denn die potenziell möglichen hohen Erträge per ETF-Sparplan bringen Ihnen nichts, wenn Sie bei der ersten kleinen Krise in Panik geraten und alles verkaufen.