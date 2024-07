Mit steigendem Alter sollte man weniger Geld in Aktien investieren, heißt es. Stimmt das? Wir zeigen, wie auch Rentner noch mehr aus ihrem Geld machen.

In jüngeren Jahren spart man auf die nächste große Reise, ein Auto, ein Haus oder fürs Alter – doch was, wenn man dort bereits angekommen ist? Ist man jenseits der 60, 70, 80 Jahre zu alt, um sein Geld gewinnbringend anzulegen? Schließlich heißt es doch, je früher man beginne, desto besser. Wir erklären, welche Geldanlagen sich auch im Ruhestand noch eigenen – und warum dabei nicht für jeden das Gleiche gilt.

Was ist die beste Geldanlage für Rentner?

Die eine Geldanlage, die jede Rentnerin und jeden Rentner gleichermaßen glücklich macht, gibt es nicht. Denn auch im Alter sind die Wünsche und Pläne individuell und nicht jeder hat die gleiche Menge Geld zur Verfügung.

Wer beispielsweise noch keinen Notgroschen angespart hat, sollte dies erst einmal tun, bevor überhaupt an eine Investition zu denken ist. Das gilt in jedem Alter – egal, ob Sie 20, 30 oder 80 Jahre sind. Experten empfehlen, mindestens 10, besser 20 Prozent des Vermögens immer flüssig zu haben, um im Notfall sofort darauf zugreifen zu können. Legen Sie das Geld dafür zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto. Wie viel Zinsen Sie dort aktuell bekommen, zeigt unsere Übersicht.

Sind noch Schulden da, sollten auch die erst einmal bedient werden. Trifft all das nicht auf Sie zu, können Sie Ausschau nach der für Sie besten Geldanlage halten. Fragen Sie sich dafür: Wie viel Geld habe ich übrig? Welches Ziel verfolge ich mit der Geldanlage? Und ja, auch das ist relevant: Wie viel Zeit bleibt mir realistischerweise noch und möchte ich das Geld für mich selbst ausgeben oder will ich auch etwas vererben?

Beispiel I: Geldanlage mit 60 – Rente aufbessern mit Erspartem

Wer kurz vor der Rente steht, fragt sich oft, ob das Geld im Ruhestand noch zum Leben reicht. Womöglich überlegen Sie auch, ob für Sie eine vorgezogene Rente ab 63 Jahren infrage kommt. Denn dann müssen Sie noch Abschläge auf Ihre Rente hinnehmen (mehr dazu hier).

Mit Anfang 60 ist es in der Regel kein Problem, Ihr Geld auch in Aktien anzulegen und damit die eigene Rente aufzubessern. Denn die gestiegene Lebenserwartung spielt Ihnen in die Karten: Hatten Rentner in den 1960er-Jahren im Schnitt noch zehn Jahre vor sich, sind es heute bereits 20 – ein Zeitraum, der vollkommen ausreicht, um das Risiko für Anlagen am Aktienmarkt zu senken.

Wichtig dabei: Das Geld sollte breit gestreut werden und nicht in Einzelaktien fließen. Das heißt, Sie sollten sich für Fonds entscheiden. Die gibt es in der "aktiven" Variante, bei denen ein Fondsmanager durch Käufe und Verkäufe versucht, besser abzuschneiden, als der breite Markt, oder "passiv" in Form von Indexfonds, auch ETFs genannt. Ein ETF kauft mit dem Geld seiner Anleger alle Aktien eines bestimmten Index, zum Beispiel des Dax oder des MSCI World, und entwickelt sich so fast genauso wie der Index, den er abbildet.

Wer in den vergangenen Jahrzehnten sein Geld beliebige 15 Jahre in einen ETF auf den MSCI World investiert hatte, erzielte im Schnitt eine Jahresrendite von 7,9 Prozent. Bei aktiven Fonds ist in der Regel weniger Rendite zu erwarten, weil die Kosten höher sind.

ETF-Sparplan vs. Sofortrente

Mit einem ETF-Sparplan in Kombination mit einem Tagesgeldkonto können Sie sich so auch noch mit über 60 eine lebenslange monatliche Rente selbst maßschneidern – vorausgesetzt, Sie haben über den Notgroschen hinaus bereits eine größere Summe angespart oder erhalten, zum Beispiel aus einer Lebensversicherung oder Erbschaft.

Die Stiftung Warentest hat das in ihrer Fachzeitschrift "Finanztest" durchgerechnet und mit einer Sofortrente verglichen, also einer lebenslangen Rente, bei der Sie einmal einen größeren Betrag einzahlen. Die Tester gingen dabei in beiden Szenarien von einer 65-Jährigen mit einem Vermögen von 100.000 Euro aus, deren selbstgebaute Zusatzrente noch mindestens 20 Jahre reichen soll. Das Konzept lässt sich aber auch auf niedrigere Summen und Lebenserwartungen anwenden.