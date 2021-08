Sieben-Tage-Inzidenz

So ist die Corona-Infektionslage in Ihrem Landkreis

Die Corona-Infektionszahlen steigen seit Wochen stetig an. Zuletzt gab es umfangreiche Lockerungen je nach Inzidenz. Wir zeigen, wo die Zahlen noch immer niedrig sind – und wo sich die Ansteckungen wieder häufen.

Eine Mischung aus Maßnahmen zur Kontaktreduktion, vorsichtigen Lockerungen, milden Temperaturen und dem Fortschreiten der Impfkampagne versprach zunächst eine Besserung der Corona-Lage. Doch vor allem die Delta-Variante bereitet Experten Sorge – mittlerweile steigen die Infektionszahlen in Deutschland sowie auch in anderen europäischen Ländern wieder dramatisch an.

Unsere interaktive Karte zeigt, von welchen Inzidenzwerten das Robert Koch-Institut (RKI) in Ihrem Landkreis ausgeht.*

WICHTIGER HINWEIS: Die in den Grafiken dargestellten Zahlen spiegeln nicht das tatsächliche Infektionsgeschehen wider. Es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die Werte basieren zudem häufig auf unvollständigen Meldedaten und werden in der Regel eher als zu niedrig angegeben. Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf den offiziellen Seiten Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises über aktuelle Daten und Maßnahmen.

Virusvarianten geben Anlass zur Sorge

Vor allem verschiedene, zum Teil gefährlichere und ansteckendere Varianten des Erregers bereiten den Experten momentan Sorgen (mehr dazu hier). Insbesondere die zuerst in Indien entdeckte Delta-Variante breitet sich in Deutschland derzeit immer schneller aus und führt zu einem Anstieg der Fallzahlen. Mittlerweile sind mehr als 90 Prozent aller Neuinfektionen auf die Mutante zurückzuführen. Trotzdem wurden die Corona-Maßnahmen weitgehend gelockert und auch die Einreisebestimmungen sind längst nicht mehr so streng wie noch vor einigen Wochen.

Das sind die aktuellen Corona-Hotspots

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde bereits zu Beginn der Pandemie 2020 eingeführt, um aktuelle Hotspots zu identifizieren und gegebenenfalls Maßnahmen einzuführen oder zu verschärfen. Im ersten Pandemiejahr lag der Grenzwert noch bei 50 beziehungsweise 35. Mittlerweile wird wegen der fortschreitenden Impfkampagne darüber diskutiert, die Inzidenzen als Faktor für Maßnahmen abzuschaffen und stattdessen auf die Krankenhausbelegungen zu achten. Trotzdem geben die Werte einen Eindruck davon, wie weit das Virus aktuell in der Bevölkerung verbreitet ist.

Die nachfolgende Tabelle verschafft einen ersten Überblick, welche Landkreise laut RKI aktuell die niedrigsten oder höchsten Inzidenzwerte aufweisen:

Wichtiger als diese Tageswerte ist zudem eine Beobachtung der Entwicklungen über einen längeren Zeitraum. Wenn einzelne Landkreise aufgrund von Feiertagen, wegen technischer Probleme, Personalmangels oder aufgrund eines "Meldestaus" an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen keine neuen Zahlen an das RKI übermitteln, kann das zum Teil zu erheblichen Verzerrungen führen.

Der Effekt durch den Meldeverzug ist in den einzelnen Landkreisen unterschiedlich ausgeprägt und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bitte informieren Sie sich zusätzlich auf den offiziellen Seiten Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises über aktuelle Daten und Maßnahmen.

* Hinweis zur Bedienung der Karten: Fahren Sie mit dem Mauszeiger über einen Landkreis, um zu erfahren, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gab. Die Daten stammen vom Robert Koch-Institut und werden täglich aktualisiert. Bitte beachten: Landkreise und gleichnamige Kreisstädte werden gesondert ausgewiesen. Um beispielsweise den Wert für die Stadt Rosenheim im Landkreis Rosenheim zu sehen, müssen Sie gegebenenfalls in die Karte hineinzoomen.