Gefährliche Brennhaare

Raupen verhindern Marathon in Wolfsburg

21.06.2019, 16:35 Uhr | dpa

Die Stadt Wolfsburg hat einen ursprünglich für Sonntag geplanten Marathonlauf abgesagt. Der Grund: die Raupen des Eichenprozessionsspinners.

Eigentlich sind es nur Raupen, doch ihre Härchen enthalten ein Nesselgift, welches beim Mensch und Tier zu starken gesundheitlichen Beeinträchtigungen frühen kann. Wegen der Raupen des Eichenprozessionsspinners wurde nun in Wolfsburg ein Marathon abgesagt.



Im Stadtwald rund um den Start- und Zielort sei ein vermehrtes Auftreten der Tiere gemeldet worden, teilt eine Sprecherin mit.

Warum die Raupen so gefährlich sind

Der Kontakt mit den Raupen oder auch nur vereinzelten Härchen könne zu Juckreiz, Bläschen und Ausschlägen führen. Auch seien Reizungen der Atemwege nicht ausgeschlossen. "Gerade beim schnellen Durchlaufen eines betroffenen Bereiches lassen sich gesundheitliche Gefährdungen nicht ausschließen", sagt die Sprecherin. "Vor allem für Kinder oder ältere Läufer sind die möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu groß."







Das in den Brennhaaren enthaltene Nesselgift kann auch Schwindel und Fieber verursachen, in Ausnahmefällen droht sogar ein lebensgefährlicher allergischer Schock. In Eichen ziehen ältere Raupen des Eichenprozessionsspinners in langen Kolonnen auf Nahrungssuche, daher hat der Nachtfalter seinen Namen.