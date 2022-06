Wo ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag?

In Deutschland ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag in folgenden BundeslÀndern:

Bayern

Baden-WĂŒrttemberg

Hessen

Rheinland-Pfalz

Nordrhein-Westfalen

Saarland

In protestantisch geprÀgten BundeslÀndern ist Fronleichnam in der Regel kein gesetzlicher Feiertag. Zu diesen BundeslÀndern gehören:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Sonderregelungen in Sachsen

Obwohl Sachsen ĂŒberwiegend protestantisch geprĂ€gt ist, gibt es Regionen, die mehrheitlich von Sorben bewohnt werden und die traditionell katholisch geprĂ€gt sind. Hier gilt Fronleichnam seit dem Inkrafttreten der Verordnung des SĂ€chsischen Staatsministeriums des Innern ĂŒber den regionalen Feiertag Fronleichnam im Jahr 1993 als gesetzlicher Feiertag.

Aufgrund spĂ€terer Eingemeindungen und Gemeindeauflösungen hat sich eine komplizierte Rechtslage ergeben, nach der Fronleichnam zum Teil nicht in ganzen Orten, sondern nur in einigen Gemeinden der Landkreise Bautzen, Hoyerswerda und Kamenz als gesetzlicher Feiertag gilt. Wo Arbeitnehmer in Sachsen an Fronleichnam zu Hause bleiben dĂŒrfen, können Sie in der Fronleichnamsverordnung des Landes Sachsen nachlesen.

Sonderregelungen in ThĂŒringen

ThĂŒringen ist das zweite Bundesland in Deutschland, in dem eine komplizierte Rechtslage zu Fronleichnam besteht. So gilt das katholische Hochfest in einigen Gemeinden und StĂ€dten der Landkreise Eichsfeld, Unstrut-Hainich-Kreis und Wartburgkreis als gesetzlicher Feiertag.

In den ĂŒbrigen LĂ€ndern und Regionen gibt es Sonderregelungen, wie etwa fĂŒr katholische Arbeitnehmer Anspruch auf unbezahlte Freistellung und fĂŒr katholische Schulkinder Anspruch auf Unterrichtsbefreiung. Katholische TrĂ€ger, etwa die Caritas, regeln in ihren jeweiligen Bereichen ganztĂ€gige Arbeitsbefreiung fĂŒr alle BeschĂ€ftigten.

Was wird an Fronleichnam gefeiert?

Am Fronleichnamsfest verehren die Katholiken die heilige Eucharistie, also die Umwandlung von Brot und Wein in der Messfeier in Leib und Blut Christi. Das Fest erinnert an das letzte Abendmahl, das letzte Gemeinschaftsmahl Jesu mit seinen JĂŒngern am Abend vor seinem Tode (GrĂŒndonnerstag).

Der Name entstand vor etwa 750 Jahren. Er geht auf die Worte "vron" (Herr) und "lichnam" (lebendiger Leib) zurĂŒck und bedeutet "Leib des Herrn".

Das Fronleichnamsfest geht auf eine Vision der Nonne Juliane von LĂŒttich im Jahr 1209 zurĂŒck. Sie sah den Mond als Symbol fĂŒr das Kirchenjahr mit einem dunklen Fleck und deutete dies als Hinweis Christi, dass der Kirche ein Fest zur besonderen Verehrung des Altarsakraments fehle.

Papst Urban IV. machte Fronleichnam 1264 zum allgemeinen Kirchenfest. Papst Johannes XXII. ordnete 1317 den Donnerstag als Festtag an. In vielen Pfarrgemeinden wird seit dem 13. Jahrhundert bis heute bei Fronleichnamsprozessionen die geweihte Hostie als Leib Christi durch die Straßen getragen.

Wie wird Fronleichnam begangen?

Fronleichnam: Über dem Geistlichen ist ein sogenannter Sternenhimmel aufgespannt. (Quelle: Eibner/imago-images-bilder)