Für 100 Millionen Euro

Tui verkauft zwei Reiseveranstalter

12.08.2019, 20:37 Uhr | dpa

Neuanfang bei Tui: Der weltgrößte Reisekonzern baut sein Geschäft um und will künftig einen neuen Schwerpunkt setzen. Das hat Folgen für zwei Veranstalter. Sie sind bald unter einem anderen Dach zu Hause.

Im Zuge der Neustrukturierung seines Pauschalreisegeschäfts verkauft der weltgrößte Reisekonzern Tui seine Spezialanbieter Berge & Meer und Boomerang Reisen. Der Verkauf für rund 100 Millionen Euro an die Hamburger Beteiligungsgesellschaft Genui wurde am Montag vereinbart. Die beiden Veranstalter hätten eine andere strategische Ausrichtung und andere Geschäftsmodelle als die Tui, sagt Tui-Vorstandschef Fritz Joussen.

Das ist die neue TUI-Strategie

Beide Veranstalter hätten kaum Synergien mit den übrigen Geschäftsfeldern der Tui. Zugleich verringere der Konzern mit dem Verkauf seine Abhängigkeit vom traditionellen Veranstaltergeschäft. Tui setzt verstärkt auf eigene Hotels, Kreuzfahrten und Dienstleistungen.







Berge & Meer mit Sitz im rheinland-pfälzischen Rengsdorf und rund 260 Mitarbeitern ist Spezialist für Rundreisen. Boomerang Reisen bietet maßgeschneiderte Fernreisen in Ozeanien, Afrika und Nord- und Südamerika an. Für das Unternehmen mit Sitz in Trier sind rund 60 Mitarbeiter tätig. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 wird laut Tui für die beiden Unternehmen ein gemeinsamer Umsatz von rund 276 Millionen Euro erwartet.