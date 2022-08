Abschied von Boris Johnson: Umzugslaster in der Downing Street gesichtet

In der Londoner Downing Street sind die Umzugslaster vorgefahren. In drei Wochen soll die Nachfolge vom britischen Premier Boris Johnson ernannt werden.

Johnson macht seinen zweiten Urlaub in diesem Sommer

Johnson, der am 6. September aus dem Amt des Regierungschefs ausscheiden soll, stand unterdessen wegen seines bereits zweiten Urlaubs in diesem Sommer in der Kritik. Nachdem er bereits vor Kurzem einen Urlaub in Slowenien verbracht hatte, soll er sich inzwischen in Griechenland aufhalten.