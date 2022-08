Boris Johnson im Dauerurlaub: Wer regiert eigentlich gerade in London?

Aktualisiert am 16.08.2022 - 13:36 Uhr

Langweilig wird es nicht mit Boris Johnson, da bleibt sich der britische Premierminister bis zum Schluss treu. Fast sechs Wochen ist es her, dass ihn seine Tories zum Rücktritt zwangen, und wer ihn im Amt beerbt – Liz Truss oder Rishi Sunak – steht erst am 5. September fest. Zu tun gäbe es für einen Regierungschef wohl genug in diesen zwei Monaten, allerdings fragen sich inzwischen viele Briten, ob Johnson seine Amtsgeschäfte überhaupt noch ernst nimmt.