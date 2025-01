Signa-Gründer in Haft

Aktualisiert am 23.01.2025 - 09:51 Uhr Lesedauer: 1 Min.

René Benko: Der Unternehmer befindet sich in Haft. (Quelle: Expa/Johann Groder/APA/dpa/dpa-bilder)

Der österreichische Unternehmer René Benko ist am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck verhaftet worden. Das geht aus übereinstimmenden Berichten der österreichischen Zeitungen "Krone" und "Standard" hervor. Gegen ihn wurde unter anderem wegen schweren Betrugs und verschiedener Insolvenzdelikte ermittelt.