Tschechien verbietet chinesischen Chatbot in seinen Behörden

Aktualisiert am 10.07.2025 - 01:59 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Das Logo des chinesischen Chatbots Deepseek. In Tschechien sieht man Sicherheitsprobleme. (Quelle: IMAGO/Thomas Fuller / SOPA Images/imago)

Der chinesische Chatbot Deepseek darf nicht in tschechischen Behörden eingesetzt werden. Die Regierung in Prag sieht Sicherheitsprobleme.

Tschechien hat die Nutzung des chinesischen KI-Chatbots Deepseek in staatlichen Behörden untersagt. Die Regierung sieht darin einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Cybersicherheit, wie Ministerpräsident Petr Fiala nach einer Kabinettssitzung erklärte. Das Verbot betrifft alle Produkte und Webdienste des Entwicklers Deepseek.

Laut tschechischen Regierungsangaben basiert die Entscheidung auf einer Analyse der nationalen Behörde für Cyber- und Informationssicherheit. Diese sieht das Risiko, dass der chinesische Staat Zugriff auf sensible Daten erlangen könnte, wenn diese auf Servern in China verarbeitet werden. Ein Chatbot ist eine Anwendung, die automatisierte Gespräche mit Nutzern in natürlicher Sprache führt.