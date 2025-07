Aktualisiert am 08.07.2025 - 07:48 Uhr

Am Donnerstag muss sich von der Leyen einem Misstrauensvotum im EU-Parlament stellen. Erstmals äußert sie sich zu den Vorwürfen. Aber Kritik kommt nicht nur von Rechtsaußen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich erstmals zu dem gegen sie eingebrachten Misstrauensantrag im EU-Parlament geäußert. Die Vorwürfe der Initiatoren stammten "direkt aus dem ältesten Handbuch der Extremisten", sagte von der Leyen am Montag zu Beginn der Parlamentsdebatte in Straßburg. Diese wollten "die Gesellschaft polarisieren", das "Vertrauen in die Demokratie mit falschen Behauptungen über Wahlmanipulationen untergraben" und "die Geschichte umschreiben", kritisierte sie.