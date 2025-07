Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Unzufriedenheit mit Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin wächst – auch wenn sie das Misstrauensvotum abwehren konnte. Eine gefährliche Lage.

Es gab Pfiffe und laute Zwischenrufe, als Ursula von der Leyen am Montag vor dem EU-Parlament sprach und ihre Politik rechtfertigte. Der Eindruck, der sich an diesem Tag verfestigte: Die EU-Kommissionspräsidentin wackelt. Für die seit 2019 amtierende, oberste Europäerin bröckelt der Rückhalt, auch wenn am Ende nur 175 der Abgeordneten für den Vorstoß aus dem rechten Lager votierten, ihr das Misstrauen auszusprechen.

Der Misstrauensantrag ist die schärfste Waffe, die im Parlament gegen die Kommission eingesetzt werden kann. Von der Leyen konnte ihn abwehren – und bangt dennoch um ihre Macht. Ein Überblick zur Lage.

Worum ging es genau?

Im Zentrum der Vorwürfe stand das sogenannte "Pfizergate". Einige Abgeordnete warfen der Kommissionspräsidentin unter anderem mangelnde Transparenz bei der Beschaffung von Impfstoffen während der Pandemie vor. Von der Leyen soll in der Corona-Krise per SMS bei dem Chef des amerikanischen Pharmagiganten Pfizer 1,8 Milliarden Impfdosen bestellt haben – und das womöglich zu überhöhten Preisen.

Als von der Leyen dazu am Montag vor dem Parlament in Straßburg sprach, sagte sie: Ihre Kontakte zu Spitzenvertretern von Impfstoffherstellern seien nie ein Geheimnis gewesen, im Gegenteil habe ihr persönlicher Draht Europa in der Krise geholfen. Dies sei in keiner Weise "unangemessen", so die 66-Jährige. Dennoch gibt ihre Behörde die Textnachrichten nicht heraus. Die Begründung: Man könne die Chats leider nicht finden.

Letzteres, also die umstrittene Kommunikation von der Leyens, war ebenfalls Teil der Begründung für einen Misstrauensantrag. Die Antragsteller warfen ihr vor, sich etwa in die Präsidentschaftswahl in Rumänien eingemischt zu haben. Außerdem hielt man von der Leyen einen zentralistischen Führungsstil vor.

Wer paktierte mit wem?

Strippenzieher hinter der Revolte war Gheorghe Piperea. Der rumänische, rechtsradikale Abgeordnete von der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer (EKR) sammelte die nötige Zahl an Unterschriften für einen Misstrauensantrag gegen von der Leyen. Er brachte den Antrag anschließend auf den Weg. Es formierten sich dahinter vorrangig Politiker aus dem Rechtsaußen-Lager, besonders Gruppierungen aus Polen und Rumänien machten gemeinsame Sache. Aber auch Extremisten wie die "Patrioten", die von Marine Le Pen und Viktor Orbán angeführt werden, unterstützten die Initiative. Deutscherseits waren AfD und BSW dabei.

Wieso kam der Antrag zustande?

Dass es überhaupt zu der Abstimmung über von der Leyen kam, war leicht zu erreichen. Die Initiatoren benötigten nur die Unterstützung von zehn Prozent der 720 Abgeordneten. Der Misstrauensantrag ist in Artikel 234 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vorgesehen. Die Fraktionsvorsitzenden hatten am Mittwoch vergangener Woche festgestellt, dass mindestens 72 Abgeordnete den Antrag unterzeichnet hatten.