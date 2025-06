Donald Trump steigt in einen Tesla: Der US-Präsident will den Fortschritt der Stromer zurückdrehen. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA)

Donald Trump hat mit einem Federstrich Kaliforniens ehrgeizige Klimapolitik und ein lukratives Tesla-Geschäft gestoppt. Am Donnerstag unterzeichnete der US-Präsident drei Resolutionen des Kongresses, mit denen Kalifornien das Recht auf strengere Emissionsvorgaben entzogen wird. Damit ist auch das Ziel des Bundesstaates hinfällig, ab 2035 keine benzinbetriebenen Neuwagen mehr zuzulassen. Kalifornien plante zudem, den Verkauf von Benzinfahrzeugen bereits ab 2025 schrittweise zu beenden.

Neben den Verkaufszielen für Pkw hob Trump auch kalifornische Vorschriften zur Reduktion von Stickoxiden und zur Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge auf. Diese sollten bis 2035 zur Hälfte elektrisch betrieben werden. Trumps Entscheidung stößt auf breiten juristischen Widerstand: Insgesamt elf Bundesstaaten, darunter New York, New Jersey und Massachusetts, schließen sich einer Klage an, die von Kalifornien angeführt wird.