Nach dem Rechtsruck in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hat Rumäniens sozialdemokratischer Regierungschef Marcel Ciolacu am Montag seinen Rücktritt eingereicht. "Angesichts der Wahlergebnisse" habe seine mit den Liberalen und der Partei der ungarischen Minderheit gebildete Koalition "in ihrer jetzigen Form keine Legitimität mehr", sagte der Sozialdemokrat Ciolacu in Bukarest.

In der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am Sonntag hatte der Rechtsaußen George Simion von der Partei AUR mit 41 Prozent der Stimmen gesiegt. Auf dem zweiten Platz landete der liberal-konservative parteilose Bukarester Oberbürgermeister Nicușor Dan mit 21 Prozent. Sie bestreiten die Stichwahl am 18. Mai. Crin Antonescu, der Kandidaten der bürgerlich-sozialdemokratischen Regierung, verfehlte dagegen den Einzug in die zweite Runde. Ciolacu zog aus dem Präsidentenwahl-Debakel am Montagabend die politischen Konsequenzen.