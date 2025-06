40 Jahre Schengen – Das wird gefeiert

Am 14. Juni 1985 wird in Schengen an der luxemburgisch-deutschen Grenze das gleichnamige Abkommen besiegelt. Die Unterzeichnerstaaten verzichten auf gegenseitige Kontrollen an ihren Außengrenzen. Mit fünf Ländern fing es nach einer Initiative von Bundeskanzler Helmut Kohl und Frankreichs Staatschef François damals an: Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Belgien an. Heute gehören dem Schengen-Raum 29 Staaten an: 25 EU-Staaten und vier Nicht-EU-Mitglieder (Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein. Die zwei EU-Staaten Irland und Zypern sind Schengen nicht beigetreten.