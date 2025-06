Aktivisten von "Friends of the Earth" in Großbritannien: Die EU-Kommission soll der Umweltorganisation Gelder gezahlt haben. (Archivfoto) (Quelle: Vuk Valcic/imago-images-bilder)

Konkret soll etwa die Organisation ClientEarth 350.000 Euro an Steuergeldern erhalten haben, um deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse zu verstricken. Der Verband Friends of the Earth soll Geld für eine Kampagne erhalten haben, um das Handelsabkommen Mercosur zwischen Europa und Südamerika zu verhindern.