Madonna bei der Fashion Week in Mailand. Die Sängerin zeigte sich jetzt in deutschen Strumpfhosen. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Alessandro Bremec/imago)

Gefertigt wurden sie von saint sass, einer Firma, die von Vivien Wysocki und Larissa Schmid gegründet wurde. Charakteristisch für die Markenprodukte sind die Sprüche, die am Oberschenkel eingewebt sind: "Mom, I am a rich man" (Mama, ich bin ein reicher Mann), steht dort zum Beispiel. Es ist ein Zitat der Sängerin Cher aus den 1990er-Jahren, das darauf anspielte, dass Frauen selbst Erfolg haben können. Madonna zeigte auf Instagram den Spruch sogar im Detail. Die Fotos bekamen mehr als 200.000 Likes, die Sängerin hat 20 Millionen Follower auf der Plattform.

Kendall Jenner entdeckte die deutschen Strumpfhosen

Im Januar 2021 hatten die beiden damit angefangen, die ersten Modelle zu entwickeln, im Sommer kamen die ersten Produkte und wurden noch per Hand verpackt. Im September dann gingen sie in den Verkauf – und waren sofort ausverkauft. Im selben Monat machten sich beide Frauen zu gleichberechtigten Gründerinnen und Geschäftsführerinnen. Ein Jahr später waren die Produkte bereits in 100 deutschen Geschäften vorrätig, und 2023 stand dann der nächste große Schritt an. Die Marke wurde in den USA bekannt, das Model Kendall Jenner und die amerikanische Schauspielerin Candice King entdeckten sie. Große Modemagazine wie "Cosmopolitan" und "Vogue" berichteten über das Berliner Start-up.