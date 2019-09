Was ist da los in Großbritannien?

So lacht das Internet über das Brexit-Chaos

Ob Jacob Rees-Mogg auf der Rückbank noch ein Nickerchen gehalten hat? In Westminster hat der Leader of the House of Commons genau das getan – und dafür viel Spott auf sich geerntet. (Quelle: imago images)

Eigentlich ist es nicht zum Lachen: Die Briten wollen raus aus der EU und schlittern auf dem Weg ins Ziel von einer Regierungskrise in die nächste. Die Internet-Gemeinde nimmt es trotzdem mit Humor.

Eigentlich wollten sie längst draußen sein. Am 31. Oktober sollte es endlich soweit sein – komme, was da wolle. Boris Johnson, seines Zeichens Premier-Nachfolger der gescheiterten Theresa May, hatte die Rechnung aber ohne seine Abgeordneten gemacht. Die liefen am Dienstag reihenweise zum politischen Kontrahenten über – und das Chaos an der Themse war perfekt. Mit Galgenhumor reagieren die Twitter-User darauf.

Wer kennt es nicht?

England, diese Ex, die sich getrennt hat, aber noch keine neue Wohnung gefunden hat.#Brexit — Dexter Who?! (@derDexter) September 4, 2019

Komödien und Tragödien aus britischer Feder

Vorhang auf für den nächsten Akt der #Brexit-Komödie. Wir sehen Boris Johnson in der spektakulären Neuinszenierung von Shakespeares „Comedy of Errors“. — Gabor Steingart (@gaborsteingart) September 4, 2019

„Die britische Brexitshow war ja etwas fad geworden, aber so kurz vor dem Ende des letzten Aktes drehen sie nochmals richtig auf.“



„Gibt’s eigentlich noch Karten?“#Brexit — Frl. Peters™ (@BabsiPeters) September 4, 2019

Immer wenn Brexit im Fernsehen kommt, weiß ich nicht ob es die neue Staffel oder eine Wiederholung ist. — Ole Bixmann (@__ole__) September 3, 2019

Große Kunst

Kennt hier irgendjemand noch den Weg?

Boris Johnsons Gegner wollen eine Verlängerung der #Brexit-Frist erzwingen, sollte es keine Einigung mit der EU geben.

Wofür steht eigentlich das „Exit“ in Brexit? — ZDF heute-show (@heuteshow) September 3, 2019



Langsam wird es gruselig

Gehe Halloween als harter Brexit. — Frau Büüsker (@uedio) September 3, 2019

Da will ich seit Stunden schlafen gehen aber der Livestream aus dem Unterhaus ist wie so ein Unfall, bei dem man schwer weggucken kann. #Brexit — Madita Sternberg ⭐ (@MaditaSternberg) September 3, 2019

Die Zustimmung schwindet:

Und zum Schluss noch was für's Auge:

