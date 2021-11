"Kostete viel Steuergeld"

Von der Leyen wegen 19-Minuten-Flug in der Kritik

04.11.2021, 14:00 Uhr | AFP

Ursula von der Leyen in Glasgow: Die EU-Kommissionspräsidentin steht wegen eines Kurzflugs in der Kritik. (Quelle: Jeff J Mitchell/Pool/Reuters)

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, steht wegen eines Kurzfluges im vergangenen Sommer in der Kritik. Der Chef des Europäischen Steuerzahlerbundes nannte ihn eine "ökologische Sünde".

Der Generalsekretär des Europäischen Steuerzahlerbundes, Michael Jäger, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) für einen 19-minütigen Flug im Privatjet kritisiert.



Diskussion: Die Empörung über von der Leyen ist zu billig

Von der Leyen war im Juni auf diesem Weg von Wien ins nahe gelegene Bratislava gereist. Jäger bezeichnete den Kurzstreckenflug im Gespräch mit "Bild" als "ökologische Sünde". "Er kostete viel Steuergeld, viel Zeit für die Wege von und zu den Flughäfen und vor allem: viel Glaubwürdigkeit."





Auch die CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke ermahnte die frühere Verteidigungsministerin: "Wenn man Wandel will, dann muss man ihn auch vorleben. Ansonsten wird man unglaubwürdig."

Ein Sprecher der EU-Kommission rechtfertigte den Flug gegenüber der Zeitung: "Mit Abflug und Ankunft in Belgien waren es bei dieser Reise der Präsidentin sieben Länder in zwei Tagen. Alternativen wurden geprüft, doch es gab logistisch keine andere Möglichkeit". Noch am selben Abend sei von der Leyen mit dem Privatflugzeug nach Riga geflogen. "Hinzu kommt, dass es wegen Corona Bedenken gab, Linienflüge oder Züge zu nutzen".