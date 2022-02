Suchaktion auf Zypern

Zwillinge von Familie getrennt – ein Mädchen vermisst

15.02.2022, 12:59 Uhr | dpa

Kinder in einem Flüchtlingscamp auf Zypern (Symbolbild): Das kleine Mädchen wurde vermutlich von seinen Eltern getrennt, als sie versuchten, vom türkisch-besetzten Norden der Insel in den Süden zu gelangen. (Quelle: Christos Theodorides/Xinhua/imago images)

Auf Zypern wird eine Dreijährige gesucht. Das Kind und seine Schwester waren zuvor von ihren Eltern getrennt worden. UN-Soldaten hatten eins der Mädchen in der Nacht gefunden.



In der Pufferzone der geteilten Insel Zypern wird ein dreijähriges Flüchtlingskind vermisst. Dies sagte am Dienstag der Sprecher der zyprischen Polizei Christos Andreou dem Nachrichtensender der Insel Alpha. In der Nacht hatte eine Patrouille der UN-Blauhelme in der Zone ein anderes Kind entdeckt und in Sicherheit gebracht.



Das gerettete und das vermisste Kind stammten aus einem asiatischen Land und seien Zwillinge, fügte der Sprecher hinzu. Zuvor war vermutet worden, das gefundene Kind stamme aus einem arabischen Land.

Die Eltern haben sich inzwischen im türkisch-zyprischen Norden bei den dortigen Behörden gemeldet. Sie hätten sich zusammen mit den Zwillingen und einem Kleinkind in den Süden der Insel aufgemacht und dabei die Zwillinge verloren, teilte der Sprecher der zyprischen Polizei mit.

Bauern helfen bei Suche

Nun suchen die Soldaten der UN-Einheiten (UNFICYP) und die Polizei sowie Bauern der Region des kleinen Dorfes Athienou im Südosten der Hauptstadt Nikosia nach dem vermissten Mädchen, berichtete der staatliche Rundfunk.

Zypern zählt gemessen an der Einwohnerzahl die meisten Asylanträge innerhalb der EU. Immer wieder gelangen Flüchtlinge mithilfe von Schleuserbanden über die Türkei nach Nordzypern und anschließend in den zyprischen Süden, wo sie gemäß dem EU-Recht Asylanträge stellen können. Die Pufferzone zwischen den beiden Teilen der Insel wird von Blauhelmen überwacht.