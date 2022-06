Italiens Au├čenminister Luigi Di Maio ist nach Querelen in seiner Partei aus der F├╝nf-Sterne-Bewegung ausgetreten. "Heute verlassen ich und viele andere Kollegen die F├╝nf-Sterne-Bewegung. Wir verlassen das, was morgen nicht mehr die erste Kraft im Parlament sein wird", sagte der 35-J├Ąhrige am sp├Ąten Dienstagabend in Rom.