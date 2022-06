Griechische Regierung benutzt Flüchtlinge für illegale Pushbacks

Das Reporterteam konnte au├čerdem einen syrischst├Ąmmigen Mann identifizieren, mit dem die Polizei nach ├╝bereinstimmenden Aussagen von Fl├╝chtlingen und Anwohnern bei den Pushbacks zusammenarbeitet. Wie aus einer Polizeidatenbank hervorgeht, war er in seiner Heimat in Drogenhandel und Schmuggel verstrickt. Bei der Auswahl von Fl├╝chtlingen als Pushback-Helfer kooperiere er mit Menschenschmugglern in Istanbul, gaben die Fl├╝chtlinge an. Er habe die Pushbacks beaufsichtigt und sei besonders gewaltt├Ątig gegen Asylsuchende vorgegangen. Eine Anfrage des Reporterteams lie├č er unbeantwortet.