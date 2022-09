Italiens Außenminister Luigi di Maio macht Wahlkampf mit "Dirty Dancing"

Italiens Außenminister Luigi Di Maio hat mit einem Wahlkampfauftritt in einem Restaurant in Neapel für Aufsehen gesorgt. Der 36-Jährige ließ sich am Mittwoch in einer für ihr wildes Treiben bekannten Trattoria von den Kellnern hochheben und mit ausgebreiteten Armen – an einen Engel oder Vogel erinnernd – durch das Lokal tragen. Dazu lief der Song "Time of my life" aus dem Kultfilm "Dirty Dancing", wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist.