Tucker Carlson Umstrittener US-Moderator interviewt iranischen Präsidenten

Von t-online 06.07.2025 - 11:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tucker Carlson (Archivbild): Er hat den iranischen Präsidenten interviewt. (Quelle: Elizabeth Frantz)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Tucker Carlson hat den nächsten kontroversen ausländischen Politiker interviewt. Nun ist der iranische Präsident an der Reihe.

Der umstrittene US-amerikanische Talkshow-Moderator Tucker Carlson hat ein Interview mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian geführt und will das Gespräch in Kürze veröffentlichen. Das kündigte der frühere Fox-News-Moderator am Samstag in einem Online-Beitrag an, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Loading...

Das Interview sei per Fernschaltung und mit Hilfe eines Übersetzers geführt worden, erklärte Carlson. Die Veröffentlichung solle nach dem Schnitt "in ein bis zwei Tagen" erfolgen. Er habe sich in dem Gespräch nach eigenen Angaben auf grundlegende Fragen konzentriert, etwa: "Was ist Ihr Ziel? Suchen Sie den Krieg mit den Vereinigten Staaten? Suchen Sie den Krieg mit Israel?"

Zugleich betonte Carlson, er habe bewusst auf bestimmte Themen verzichtet, weil er dort keine ehrliche Antwort erwartet habe. Wörtlich sagte er: "Es gibt alle möglichen Fragen, die ich dem Präsidenten des Iran nicht gestellt habe, insbesondere Fragen, von denen ich wusste, dass ich darauf keine ehrliche Antwort bekommen würde." Als Beispiel nannte er die Frage, ob das iranische Atomprogramm durch den US-Luftangriff vor rund anderthalb Wochen vollständig zerstört worden sei.

Carlson erklärte weiter, er habe erneut um ein Interview mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gebeten, der kommende Woche zu Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington reist. Trump hatte zuvor erklärt, er werde das Thema Iran bei dem Treffen ansprechen. Seiner Einschätzung nach sei Irans Atomprogramm durch die jüngsten US-Luftangriffe dauerhaft beschädigt worden. Gleichzeitig habe Teheran bislang keine internationalen Kontrollen zugelassen und halte an der Urananreicherung fest. Präsident Pezeshkian hatte im Juni bekräftigt, Iran strebe keine Nuklearwaffen an, wolle aber am Recht auf zivile Nutzung der Kernenergie festhalten.