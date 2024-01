Am 26. Januar 1788 kam die erste britische Flotte in Australien an, danach wurde das Land kolonisiert. Nun fordern besonders Indigene, diesen Tag nicht mehr zu feiern.

Der kontroverse Nationalfeiertag "Australia Day" hat in Down Under wieder landesweite Proteste ausgelöst. Mit dem Tag wird der Ankunft der ersten britischen Flotte in Sydney Cove am 26. Januar 1788 gedacht, in deren Folge das Land kolonisiert wurde. Die indigene Bevölkerung nennt den Tag hingegen "Invasion Day": Mit der Ankunft der EuropÀer verbindet sie vor allem GrÀueltaten und ihre eigene Enteignung. Unter anderem in Melbourne und Sydney versammelten sich seit dem Morgen Tausende Demonstranten zu Kundgebungen.