Die Düfte können auf einer Webseite erworben werden: Während "Victory 47" dort für umgerechnet 212 Euro angeboten werden, ist das Parfüm mit dem Namen "Fight! Fight! Fight!" für umgerechnet 169 Euro erhältlich. Der Name ist an das gescheiterte Attentat auf Trump im vergangenen Sommer angelehnt. Der 79-Jährige war bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania von einer Kugel am Ohr getroffen worden und hatte daraufhin dreimal das Wort "Fight" (auf deutsch: kämpft) gerufen, bevor ihn seine Sicherheitsleute von der Bühne brachten.