Russlands Krieg verschlingt Soldaten, neue Männer für die Front sind schwer zu finden. Das russische Regime verfällt auf immer neue Methoden, meint Wladimir Kaminer.

Während die Politik sich bemüht, den Frieden wiederherzustellen, entwickelt der Krieg eine Eigendynamik, die Dynamik des Todes. Der russische Staat betreibt eine Nekropolitik, er entscheidet, wer schnell stirbt und wer vorläufig leben soll. Dieser Krieg war eine Überraschung auch für den Kreml. Geplant war die Einnahme Kiews in drei Tagen. Nun ist der russische Krieg gegen die Ukraine fast drei Jahre alt und steckt in einer Sackgasse. Es geht nicht recht vorwärts und nicht rückwärts.

Sollte Trump auch erfolgreich sein, wird die eingefrorene Frontlinie kein Ende der Kriegshandlungen mit sich bringen. Die Wahrheit der Generäle auf beiden Seiten lautet: Die einzige Möglichkeit, den Krieg aus der Sackgasse zu bekommen, ist eine radikale Eskalation. Dafür fehlen aber auf beiden Seiten die Soldaten. Während die ukrainische Regierung sich vergeblich bemüht, ihre "europäischen Partner" aufs Schlachtfeld zu ziehen, suchen die russischen Behörden nach immer neuen Möglichkeiten, diesen Krieg der Bevölkerung irgendwie schmackhaft zu machen.

(Quelle: Frank May) Zur Person Wladimir Kaminer ist Schriftsteller und Kolumnist. Er wurde 1967 in Moskau geboren und lebt seit Jahrzehnten in Deutschland. Zu seinen bekanntesten Werken gehört "Russendisko". Sein neuestes Buch "Mahlzeit! Geschichten von Europas Tischen" erschien am 28. August 2024.

Russland zeigte sich oft als größtes Experimentierfeld der Geschichte, nun werden vor den Augen der erstaunten Welt neue Anwerbungsmethoden ausprobiert, die die Welt so noch nicht unbedingt kannte. Angefangen hat die Mobilisierung – fast schon banal – mit einem patriotischen Weckruf, der aufdringlich durch alle Medien verbreitet wurde: Die Souveränität der Heimat sei in Gefahr, die Welt möchte Mütterchen Russland zerstören, die Bevölkerung solle ihre eigenen Interessen den Interessen des Landes hintanstellen und in den Krieg ziehen. Die Tatsache, dass der Kampf um die eigene Souveränität auf dem Territorium eines Nachbarlandes stattfindet, wird dabei schlicht ausgeblendet.

Die Zahl der Patrioten reichte dann jedoch nicht einmal für zwei Brigaden, und diese wurden schnell aufgerieben. Der zweite propagandistische Einsatz erfolgte sofort, vom Präsidenten persönlich orchestriert: Er und seine Minister redeten plötzlich über genderneutrale Toiletten. Auf der Suche nach dem wunden Punkt der Bevölkerung brachte der Präsident die Rolle der Geschlechter ins Spiel. Während die liberale westliche Welt sich immer weiter "verschwulen" würde und auf genderneutralen Toiletten sitze, sei Russland das letzte Bollwerk wahrer Männlichkeit.

Selbst Geld zieht nicht immer

Ein Land, in dem die Männer noch Männer seien, so lautete die Botschaft. Die Städte und Dörfer, überall, wo eine freie Fläche war, wurden mit riesigen Plakatwänden bedeckt. Auf diesen Plakaten forderten junge, gut gekleidete Männer mit Stahl im Blick die Passanten auf: "Sei ein Mann! Geh an die Front." Erstaunlicherweise hat diese Aktion am wenigsten gebracht. Die Bevölkerung fand zwar genderneutrale Toiletten widerwärtig, aber nicht widerwärtig genug, um im Kampf gegen diese Toiletten zu sterben. Die Bevölkerung wollte unter diesen Umständen lieber kein Mann sein.

Danach kamen die Knastinsassen ins Spiel, sie wurden mit der Möglichkeit schneller Freiheit geködert und konnten ein Jahr lang die Flamme des Krieges in Gang halten und die Frontlinie stärken. Auch sie wurden aufgebraucht. Die Suche ging weiter. Anstelle der Freiheit traten nun die großen Gagen in Kraft: Das Geld für einen Kontrakt mit der Armee war mehr als das, als Menschen in wirtschaftsschwachen Regionen zu Friedenszeiten in ihrem ganzen Leben verdienen.

Es gibt in Russland zwar viele arme Leute, aber anscheinend nicht genug für diesen Krieg. Außerdem ist in den armen Gegenden Russlands die demografische Situation nicht zugunsten der Männer ausgelegt, der Bedarf der Armee konnte deswegen nicht gedeckt werden. Als Nächstes kamen die mit Hypotheken Belasteten an die Front, die ihre Schulden nicht zurückzahlen konnten. Für eine Unterschrift übernahm der Staat dann ihre Hypotheken in Höhe von bis zu elf Millionen Rubel, eine Menge Geld. Auch die Unterhaltszahlungsverweigerer mussten schließlich ebenfalls in den Kampf ziehen.