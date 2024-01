Zu 25 Jahren Haft wurde Kremlkritiker Wladimir Kara-Mursa in Russland verurteilt. Nach seinem zwischenzeitlichen Verschwinden ist der Politiker in einer neuen Haftanstalt aufgetaucht.

Nachdem der Kontakt zu seinen Angehörigen kurzzeitig abgebrochen war, ist der inhaftierte Kremlgegner Wladimir Kara-Mursa einem Medienbericht zufolge nun in einem anderen russischen Straflager wieder aufgetaucht. Kara-Mursas Anwältin habe die Nachricht erhalten, dass der 42-Jährige in dem neuen Gefängnis in der sibirischen Region Omsk direkt für vier Monate in eine Einzelzelle gesteckt worden sei, berichtete das unabhängige Medium "Nowaja Gaseta" am Dienstag.