Kontra

Das wird nichts

Elon Musk – das ist natürlich eine Ferndiagnose – ist ein Mann, der sich sagt: Wenn ich etwas will, dann bekomme ich das auch. Er glaubt, eines Tages seinen Fuß auf den Mars zu setzen. Er glaubt, sich dem Alterungsprozess erfolgreich entgegenzusetzen. Und in seiner aus Freundschaft in Hass umgeschlagenen Wut glaubt er auch, mal eben eine dritte Partei neben den Demokraten und den Republikanern in den USA gründen und etablieren zu können.

Über eine Ressource dafür, die im Parteienwesen der USA noch wichtiger ist als bei uns, verfügt er tatsächlich im Übermaß: Geld. Dafür fehlen ihm einige andere wichtige Eigenschaften, die man braucht, um eine Partei zu etablieren. Zuallererst fehlt das Thema, an dem sich eine Partei kristallisiert. Das waren hierzulande bei den Sozialdemokraten die brachliegenden Rechte der Arbeiter und bei den Grünen später die Umwelt und die Atomkraft.

Musk hat überhaupt kein Thema, außer sich selbst und seinen Hass auf Trump. Das Freiheitsetikett klebt er sich einfach drauf. Die Freiheit, die er meint, ist aber nur die Freiheit einiger Hyperreicher – und nicht die Freiheit einer hinreichenden Grundgesamtheit an Wählerinnen und Wählern. Deshalb mag es sein, dass Musk es schafft, seine Amerika-Partei zu gründen. Aber etablieren wird sie sich nicht. Und damit auch nicht das Parteiengefüge in den USA umstürzen.