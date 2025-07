Der entlassene russische Verkehrsminister Roman Starowoit (Archivbild): Er wurde am Montag tot aufgefunden. (Quelle: IMAGO/Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/imago)

Wladimir Putin hat am Montag seinen Verkehrsminister Roman Starowoit entlassen. Kurz darauf wurde der Politiker tot aufgefunden.

Wenige Stunden nach seiner Entlassung durch Staatschef Wladimir Putin ist der russische Verkehrsminister Roman Starowoit tot in seinem Wohnort Odinzowo im Moskauer Gebiet aufgefunden. Die Behörden gehen von Suizid aus.

Demnach wurde Starowoit mit einer Schusswunde in seinem Auto aufgefunden. Das teilte das zentrale Ermittlungskomitee in Moskau mit. "Die Umstände des Vorfalls werden derzeit ermittelt. Die Hauptversion ist Selbstmord", sagte die Sprecherin der Ermittlungsbehörde, Swetlana Petrenko. Für Berichte, nach denen sich der Minister noch im Amt bereits am Wochenende das Leben genommen haben soll, gab es zunächst keine offizielle Bestätigung.